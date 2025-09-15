KRONES Aktie News: KRONES am Nachmittag mit roter Tendenz

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von KRONES. Das Papier von KRONES befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 3,9 Prozent auf 128,20 EUR ab.

Die KRONES-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 3,9 Prozent auf 128,20 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der KRONES-Aktie ging bis auf 127,40 EUR. Bei 133,40 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 24.076 KRONES-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 145,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.05.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 13,73 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der KRONES-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 100,20 EUR am 07.04.2025. Mit einem Abschlag von mindestens 21,84 Prozent könnte die KRONES-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass KRONES-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,97 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete KRONES 2,60 EUR aus. Analysten bewerten die KRONES-Aktie im Durchschnitt mit 169,33 EUR.

Am 30.07.2025 hat KRONES die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,21 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,19 EUR je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat KRONES 1,32 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,31 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je KRONES-Aktie in Höhe von 10,12 EUR im Jahr 2025 aus.

