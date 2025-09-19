KRONES Aktie News: KRONES fällt am Mittag

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von KRONES gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die KRONES-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,3 Prozent auf 121,00 EUR ab.

Der KRONES-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:46 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 121,00 EUR. Bei 120,20 EUR markierte die KRONES-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 120,60 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 3.711 KRONES-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.05.2025 bei 145,80 EUR. Der derzeitige Kurs der KRONES-Aktie liegt somit 17,01 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 100,20 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 17,19 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für KRONES-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,60 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,96 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die KRONES-Aktie bei 164,67 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte KRONES am 30.07.2025 vor. In Sachen EPS wurden 2,21 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte KRONES 2,19 EUR je Aktie eingenommen. KRONES hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,32 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,31 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass KRONES einen Gewinn von 9,91 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

