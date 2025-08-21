adidas-Aktie stabil: adidas bittet indigene Gemeinde in Mexiko um Entschuldigung für Sandalen-Design
Ungewöhnlicher Versöhnungsakt: Nach heftiger Kritik an einem Sandalen-Design hat der Sportartikelhersteller adidas indigene Vertreter in Südmexiko öffentlich um Verzeihung gebeten.
Werte in diesem Artikel
Eine Vertreterin von adidas Mexiko, Karen González, entschuldigte sich auf einer Veranstaltung in der betroffenen Gemeinde in Villa Hidalgo Yalálag im Bundesstaat Oaxaca. In Mexiko war dem Unternehmen kulturelle Aneignung vorgeworfen worden.
An der Veranstaltung mit Musik und Tanz nahmen auch Ureinwohner in traditioneller Kleidung teil. Sie trugen die handgefertigten Huarache-Sandalen, die als Vorbild für die umstrittenen "Oaxaca Slip-On" von adidas dienten.
Der US-Designer Willy Chavarria hatte das Schuhmodell nach dem Vorbild der Sandalen aus Oaxaca entworfen. Die mexikanische Präsidentin Claudia Sheinbaum hatte die Kommerzialisierung einer Tradition ohne die ausdrückliche Zustimmung ihrer Schöpfer kritisiert.
adidas verpflichtet sich zur Zusammenarbeit
Nach einem Treffen mit örtlichen Behörden verlas die adidas-Vertreterin einen Entschuldigungsbrief vor Einwohnern der Gemeinde. "Wir verstehen, dass diese Situation Ärger verursacht haben könnte, und entschuldigen uns öffentlich dafür", sagte González im Namen von adidas. "Wir werden es in Zukunft vermeiden, ohne Ihre Anleitung und Zusammenarbeit zu handeln", versprach sie.
Das Ministerium für Kultur und Kunst von Oaxaca bezeichnete die Entschuldigung als "historischen Akt der Anerkennung der indigenen Völker Oaxacas". Laut einem Bericht der Zeitung "La Jornada" teilte adidas mit, dass das Produkt bisher nicht vermarktet worden sei.
Die adidas-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise marginale 0,03 Prozent tiefer bei 168,60 Euro.
/aso/DP/zb
VILLA HIDALGO YALÁLAG (dpa-AFX)
Ausgewählte Hebelprodukte auf adidas
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf adidas
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere adidas News
Bildquellen: Photoman29 / Shutterstock.com, JuliusKielaitis / Shutterstock.com
Nachrichten zu adidas
Analysen zu adidas
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.08.2025
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|11.08.2025
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|07.08.2025
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.2025
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|31.07.2025
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.08.2025
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|11.08.2025
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|31.07.2025
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|31.07.2025
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|31.07.2025
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.08.2025
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.2025
|adidas Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.05.2025
|adidas Equal Weight
|Barclays Capital
|30.04.2025
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.04.2025
|adidas Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.11.2024
|adidas Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|16.10.2024
|adidas Reduce
|Baader Bank
|31.07.2024
|adidas Reduce
|Baader Bank
|17.07.2024
|adidas Reduce
|Baader Bank
|17.07.2024
|adidas Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für adidas nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen