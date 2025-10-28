DAX24.287 -0,1%Est505.705 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,59 -2,2%Nas23.637 +1,9%Bitcoin98.058 +0,1%Euro1,1655 ±0,0%Öl64,76 -1,5%Gold3.925 -1,7%
LANXESS Aktie News: Anleger schicken LANXESS am Mittag ins Minus

28.10.25 12:04 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von LANXESS. Das Papier von LANXESS gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,0 Prozent auf 21,12 EUR abwärts.

Die LANXESS-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 21,12 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die LANXESS-Aktie bei 21,04 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 21,20 EUR. Bisher wurden via XETRA 34.349 LANXESS-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 06.03.2025 auf bis zu 33,93 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die LANXESS-Aktie somit 37,75 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 19,67 EUR. Dieser Wert wurde am 14.10.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der LANXESS-Aktie liegt somit 7,37 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem LANXESS seine Aktionäre 2024 mit 0,100 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,097 EUR je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 21,90 EUR aus.

Am 14.08.2025 hat LANXESS in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,52 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,19 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat LANXESS im vergangenen Quartal 1,47 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 12,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte LANXESS 1,68 Mrd. EUR umsetzen können.

LANXESS wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 06.11.2025 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von LANXESS rechnen Experten am 05.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 1,19 EUR je Aktie in den LANXESS-Büchern.

Redaktion finanzen.net

