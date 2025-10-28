DAX24.320 +0,1%Est505.704 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,65 -1,8%Nas23.698 +0,3%Bitcoin98.590 +0,6%Euro1,1663 +0,1%Öl64,27 -2,3%Gold3.964 -0,7%
LANXESS Aktie News: LANXESS gibt am Dienstagnachmittag ab

28.10.25 16:08 Uhr
LANXESS Aktie News: LANXESS gibt am Dienstagnachmittag ab

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von LANXESS. Die Aktionäre schickten das Papier von LANXESS nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,2 Prozent auf 21,08 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
LANXESS AG
21,14 EUR -0,18 EUR -0,84%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die LANXESS-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:53 Uhr um 1,2 Prozent auf 21,08 EUR nach. Die LANXESS-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 21,04 EUR ab. Den Handelstag beging das Papier bei 21,20 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 78.861 LANXESS-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 06.03.2025 auf bis zu 33,93 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 60,96 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der LANXESS-Aktie. Bei 19,67 EUR erreichte der Anteilsschein am 14.10.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die LANXESS-Aktie damit 7,17 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 0,100 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,097 EUR je LANXESS-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 21,90 EUR für die LANXESS-Aktie.

Am 14.08.2025 lud LANXESS zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,52 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,19 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 12,63 Prozent auf 1,47 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,68 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 06.11.2025 erwartet. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 05.11.2026 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass LANXESS im Jahr 2026 1,19 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur LANXESS-Aktie

Erste Schätzungen: LANXESS gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

MDAX-Wert LANXESS-Aktie: So viel Verlust hätte eine LANXESS-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

MDAX-Papier LANXESS-Aktie: So viel Verlust hätte ein LANXESS-Investment von vor einem Jahr eingefahren

