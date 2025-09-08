Lufthansa Aktie News: Lufthansa präsentiert sich am Vormittag stärker
Die Aktie von Lufthansa gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Lufthansa-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.
Die Lufthansa-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 7,60 EUR. In der Spitze legte die Lufthansa-Aktie bis auf 7,61 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 7,58 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 41.663 Lufthansa-Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 25.08.2025 auf bis zu 8,39 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Lufthansa-Aktie 10,37 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 5,52 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 27,30 Prozent könnte die Lufthansa-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,297 EUR. Im Vorjahr hatte Lufthansa 0,300 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 7,17 EUR.
Am 31.07.2025 hat Lufthansa die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 0,84 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Lufthansa 0,39 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite standen 10,32 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10,01 Mrd. EUR umgesetzt.
Lufthansa dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 30.10.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 03.11.2026.
In der Lufthansa-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,13 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.net
