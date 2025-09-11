DAX23.634 -0,3%ESt505.367 -0,4%Top 10 Crypto16,23 +0,8%Dow46.108 +1,4%Nas22.043 +0,7%Bitcoin98.043 -0,4%Euro1,1734 ±-0,0%Öl66,86 +0,8%Gold3.650 +0,4%
Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Freitagmittag mit Einbußen

12.09.25 12:07 Uhr
Die Aktie von Lufthansa gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Lufthansa-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 7,49 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Lufthansa AG
7,53 EUR 0,02 EUR 0,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Lufthansa-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr um 0,5 Prozent auf 7,49 EUR ab. In der Spitze fiel die Lufthansa-Aktie bis auf 7,48 EUR. Bei 7,57 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Lufthansa-Aktien beläuft sich auf 520.737 Stück.

Bei 8,39 EUR erreichte der Titel am 25.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,93 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,52 EUR. Dieser Wert wurde am 13.01.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 26,27 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,301 EUR. Im Vorjahr erhielten Lufthansa-Aktionäre 0,300 EUR je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 7,21 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Lufthansa am 31.07.2025 vor. Lufthansa hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,84 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,39 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 10,32 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 3,15 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10,01 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 30.10.2025 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 03.11.2026.

Experten taxieren den Lufthansa-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,12 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Kvini / Shutterstock.com

Nachrichten zu Lufthansa AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu Lufthansa AG

DatumRatingAnalyst
08:01Lufthansa Equal WeightBarclays Capital
10.09.2025Lufthansa Market-PerformBernstein Research
09.09.2025Lufthansa BuyUBS AG
27.08.2025Lufthansa BuyUBS AG
20.08.2025Lufthansa Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
09.09.2025Lufthansa BuyUBS AG
27.08.2025Lufthansa BuyUBS AG
01.08.2025Lufthansa BuyUBS AG
31.07.2025Lufthansa BuyUBS AG
07.07.2025Lufthansa BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
08:01Lufthansa Equal WeightBarclays Capital
10.09.2025Lufthansa Market-PerformBernstein Research
20.08.2025Lufthansa Market-PerformBernstein Research
13.08.2025Lufthansa Market-PerformBernstein Research
07.08.2025Lufthansa HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
01.08.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
31.07.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
14.07.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
02.07.2025Lufthansa UnderweightBarclays Capital
25.06.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.

