Lufthansa Aktie News: Anleger schicken Lufthansa am Nachmittag auf rotes Terrain

Notierung im Blick

Die Aktie von Lufthansa gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Lufthansa befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,2 Prozent auf 7,44 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Lufthansa nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 1,2 Prozent auf 7,44 EUR. Die Lufthansa-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 7,41 EUR ab. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 7,57 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.140.389 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

Am 25.08.2025 markierte das Papier bei 8,39 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Lufthansa-Aktie 12,72 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 5,52 EUR am 13.01.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 25,75 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Lufthansa-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,301 EUR. Im Vorjahr erhielten Lufthansa-Aktionäre 0,300 EUR je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 7,21 EUR.

Am 31.07.2025 äußerte sich Lufthansa zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,84 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,39 EUR erwirtschaftet worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,15 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 10,32 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 10,01 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Lufthansa am 30.10.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der Lufthansa-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 03.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass Lufthansa im Jahr 2025 1,12 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

