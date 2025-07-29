DAX24.081 -0,3%ESt505.332 -0,3%Top 10 Crypto16,80 +3,4%Dow44.156 ±-0,0%Nas21.531 +0,4%Bitcoin103.823 +1,4%Euro1,1612 -0,3%Öl66,58 +0,4%Gold3.348 -1,5%
MÄRKTE EUROPA/Etwas leichter - Orsted brechen nach Kapitalerhöhung ein

11.08.25 18:10 Uhr
DOW JONES--Der europäische Aktienmarkt ist mit Verlusten in die neue Woche gestartet. Die Anleger hielten sich zurück angesichts der am Dienstag auslaufenden Schonfrist für China. Mehrheitlich wird aber damit gerechnet, dass sich beide Seiten auf eine Verlängerung einigen und weiter verhandeln werden. Während aus China Forderungen an die USA kommen, die Restriktionen auf US-Chip-Exporte zu lockern, scheint die Trump-Regierung mit den Chipherstellern Nvidia und AMD einen Deal ausgehandelt zu haben. Demnach dürfen diese Chips nach China verkaufen, wenn sie 15 Prozent des mit China erzielten Umsatzes an die Trump-Regierung abtreten. Bei den europäischen Halbleiterwerten hielten sich die Kursbewegungen im Rahmen.

Wer­bung

Der DAX verlor 0,3 Prozent auf 24.081 Punkte. Der Euro-Stoxx-50 gab ebenfalls 0,3 Prozent nach. Einen kleinen Schwächeanfall erlitt der Euro, der auf knapp über 1,1606 Dollar abwertete. An den Anleihemärkten ging es mit den Renditen etwas nach oben, was den Bankenaktien gut tat. Die nächsten Impulse könnten US-Verbraucherpreise am Dienstag setzen. Die Frage ist, ob und wie stark sich die Trumpschen Strafzölle gegen den Rest der Welt in der Teuerung niederschlagen. Sollte die Inflation stärker nach oben abweichen, dürfte das den zuletzt stark aufgelebten und die Aktienkurse treibenden Zinssenkungsspekulationen einen Dämpfer verleihen.

Rheinmetall verloren 4,6 Prozent. Das Momentum der Investitionen in den Rüstungssektor könnte nachlassen, wenn der Gipfel zwischen Trump und Putin am Freitag in Alaska konkrete Ergebnisse produzieren sollte. Renk fielen um 1,6 Prozent, Hensoldt um 0,6 Prozent, Thales 0,3 Prozent oder Leonardo 0,7 Prozent. Salzgitter gaben 3,5 Prozent nach - der Konzern ist dabei, sein Rüstungsgeschäft auszubauen. Die endgültigen Zahlen von Salzgitter enthielten dagegen nichts Überraschendes. Unter Druck standen aber auch Heidelberg Materials (-2,7%), die Aktie hatte zuletzt von der Hoffnung auf einen Waffenstillstand zwischen Russland und der Ukraine profitiert. Nun setzten Gewinnmitnahmen ein.

Pharmawerte erholen sich - Novartis fest nach Studienergebnissen

Erholt zeigten sich Pharmaaktien, der Stoxx-Branchenindex stieg um 0,4 Prozent. Für Novartis ging es 2,1 Prozent nach oben. Es trieben Studienergebnisse. Das Medikament Ianalumab hat positive Ergebnisse gezeigt, die von Analysten gelobt werden. Vontobel sieht ein Umsatzpotenzial von 1 Milliarde Dollar.

Wer­bung

Eine Kapitalerhöhung von Orsted über umgerechnet rund 8 Milliarden Euro sorgte für Druck auf die Kurse von Windenergieaktien. Orstedt rauschten um fast 30 Prozent in den Keller. Die Dänen brauchen das Geld, vor allem um Probleme mit US-Offshore-Anlagen zu bereinigen. Für Vestas-Papiere ging es 4 Prozent nach unten. SMA Solar büßten gleich 7,5 Prozent, hier hatte zudem Berenberg das Kursziel gesenkt.

Hypoport hat mit der Veröffentlichung der endgültigen Zahlen für das erste Halbjahr seinen Jahresausblick bestätigt. Der Kurs des Vermittlers von Immobilienfinanzierungen verlor mit Gewinnmitnahmen 7,7 Prozent. Northern Data gaben nach einem als "extrem unbefriedigend" bezeichneten Übernahmegebot fast 20 Prozent nach. Die US-Video-Sharing-Plattform Rumble prüft ein Übernahmeangebot in Form eines reinen Aktientauschs.

===

Index Schluss Entwicklung in % Seit Jahresbeginn*

Euro-Stoxx-50 5.331,85 -0,3% +9,2%

Stoxx-50 4.482,77 +0,1% +3,9%

Wer­bung

Stoxx-600 546,76 -0,1% +7,8%

XETRA-DAX 24.081,34 -0,3% +21,4%

FTSE-100 London 9.095,73 k.A. +9,4%

CAC-40 Paris 7.698,52 -0,6% +4,9%

AEX Amsterdam 894,13 +0,3% +1,4%

ATHEX-20 Athen 5.308,88 +1,8% +46,1%

BEL-20 Bruessel 4.726,75 -0,2% +11,0%

BUX Budapest 104.190,64 -0,1% +31,5%

OMXH-25 Helsinki 4.878,49 -0,6% +13,8%

ISE NAT. 30 Istanbul 11.038,32 k.A. +11,6%

OMXC-20 Kopenhagen 1.502,80 -0,9% -27,8%

PSI 20 Lissabon 7.744,72 -0,5% +22,0%

IBEX-35 Madrid 14.855,90 +0,2% +27,9%

FTSE-MIB Mailand 41.583,59 -0,1% +21,8%

OBX Oslo 1.529,97 -0,6% +15,7%

PX Prag 2.287,35 +0,1% +29,8%

OMXS-30 Stockholm 2.590,76 -0,5% +4,8%

WIG-20 Warschau 2.994,43 -0,9% +37,9%

ATX Wien 4.721,03 +0,0% +28,9%

SMI Zuerich 11.869,99 +0,0% +2,3%

*bezogen auf Vortagesschluss

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Fr, 17:13 % YTD

EUR/USD 1,1608 -0,4% 1,1649 1,1660 +12,4%

EUR/JPY 171,75 -0,1% 171,98 172,27 +5,6%

EUR/CHF 0,9434 +0,3% 0,9407 0,9413 +0,2%

EUR/GBP 0,8652 -0,2% 0,8667 0,8671 +4,7%

USD/JPY 147,96 +0,2% 147,64 147,73 -6,1%

GBP/USD 1,3416 -0,2% 1,3441 1,3448 +7,4%

USD/CNY 7,1409 +0,1% 7,1371 7,1401 -1,0%

USD/CNH 7,1938 +0,1% 7,1891 7,1904 -2,0%

AUS/USD 0,6514 -0,1% 0,6521 0,6529 +5,4%

Bitcoin/USD 120.271,40 +1,3% 118.700,00 116.234,00 +25,2%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 63,97 63,88 +0,1% 0,09 -11,9%

Brent/ICE 66,67 66,59 +0,1% 0,08 -11,4%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3.348,05 3.399,16 -1,5% -51,11 +29,5%

Silber 32,53 32,94 -1,2% -0,41 +18,1%

Platin 1.145,92 1.145,14 +0,1% 0,78 +30,8%

Kupfer 4,45 4,47 -0,5% -0,02 +8,3%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/cln

(END) Dow Jones Newswires

August 11, 2025 12:10 ET (16:10 GMT)

