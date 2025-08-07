MÄRKTE EUROPA/Wenig Bewegung - Munich Re drückt Versicherungssektor

DOW JONES--Mit einer uneinheitlichen Tendenz haben die europäischen Börsen den letzten Handelstag der Woche beendet. Gebremst wurden die Indizes von Verlusten bei den Versicherungsaktien, nachdem Munich Re den Umsatz-Ausblick gesenkt hat. Der Stoxx-Branchenindex verlor 1,5 Prozent. Der DAX schloss mit einem kleinen Abschlag von 0,1 Prozent bei 24.163 Punkten. Der Euro-Stoxx-50 legte dagegen um 0,3 Prozent auf 5.348 Punkte zu.

Der Euro zeigte sich auf dem jüngst erhöhten Niveau wenig verändert bei 1,1661 Dollar. Der Greenback wurde tendenziell davon gedrückt, dass US-Präsident Donald Trump Stephen Miran für den Gouverneursrat der US-Notenbank nominiert hat. Er ist Vorsitzender des Wirtschaftsberatergremiums des Weißen Hauses und gilt als Befürworter der Trump'schen Zinssenkungsforderungen. Allerdings soll er den Posten nur vorübergehend übernehmen.

Munich Re knickten um 7,2 Prozent ein. Im Sog verloren Hannover Rück 4,0 Prozent und Allianz 0,5 Prozent. In Zürich waren Swiss Re mit einem Minus von 3,2 Prozent größter SMI-Verlierer. Ein sehr geringes Schadensaufkommen und ein starkes Kapitalanlageergebnis haben Munich Re im zweiten Quartal zwar einen kräftigen Gewinnanstieg beschert. Wegen ungünstiger Währungseffekte hat der Rückversicherer aber den Ausblick für den Versicherungsumsatz gesenkt, wobei er alle anderen Prognosen bestätigte.

Thyssenkrupp erholten sich um 2,7 Prozent. Der Konzern stellt die Weichen für den Börsengang der Marinesparte TKMS per Abspaltung. Für 20 Thyssen-Aktien sollen die Anteilseigner eine TKMS-Aktie erhalten. "Das klingt lukrativ, und die HV dürfte die nötigen Beschlüsse fassen", so ein Marktteilnehmer. Die TKMS-Börsennotierung ist für Mitte Oktober geplant.

Einen Satz um 11 Prozent nach oben machten Bechtle. Die Zahlen des IT-Unternehmens für das zweite Quartal sind in der Breite über den Prognosen ausgefallen. Den Ausblick hat Bechtle bekräftigt. Nach der Prognosesenkung von Cancom Ende Juli habe es am Markt Befürchtungen gegeben, dass Bechtle ebenfalls die Ziele reduzieren könnte. Diese Bedenken seien nun ausgeräumt, stellten die Analysten von Baader fest. Cancom stiegen im Fahrwasser um 4,0 Prozent.

Der Gabelstaplerhersteller Jungheinrich hat bei der Zahlenvorlage ebenfalls den Ausblick bekräftigt. Laut der DZ Bank sind die Quartalszahlen wie erwartet gedämpft ausgefallen. Der Kurs gab um 1,7 Prozent nach.

Auch RTL hat den Ausblick bestätigt, allerdings nach einem Umsatz- und Gewinnrückgang im Quartal. Der Kurs zog um 2,5 Prozent an. Für Eckert & Ziegler ging es nach Zahlenvorlage 9,5 Prozent nach unten. Das Nuklearmedizin-Unternehmen steigerte im ersten Halbjahr Umsatz und Ergebnis, bestätigte den Ausblick aber lediglich.

In London waren die Aktien von Goldminenbetreibern gesucht. Hintergrund waren Berichte, wonach die USA Zölle auf die Einfuhr von Ein-Kilo-Goldbarren erheben. Hochschild Mining gewannen 1,0 Prozent, Fresnillo 1,7 Prozent. Der Goldpreis gab leicht nach, die Feinunze verbilligte sich um 0,1 Prozent auf 3.395 Dollar. Das Rekordhoch von 3.500 Dollar ist damit nicht weit entfernt.

