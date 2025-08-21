DAX24.317 +0,1%ESt505.485 +0,4%Top 10 Crypto16,19 +3,3%Dow45.488 +1,6%Nas21.437 +1,6%Bitcoin98.461 +1,7%Euro1,1669 +0,5%Öl67,69 ±0,0%Gold3.360 +0,6%
Warten auf Powell-Rede: DAX stabil -- US-Börsen fester -- NVIDIA stoppt Zulieferer für H2O-KI-Chip in China -- Zoom, DroneShield, Commerzbank, BYD, Novo Nordisk, Rüstungsaktien im Fokus
Dow Jones 30 Industrial-Titel Caterpillar-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Caterpillar-Investition von vor 3 Jahren eingebracht Dow Jones 30 Industrial-Titel Caterpillar-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Caterpillar-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
NASDAQ Composite Index-Titel eBay-Aktie: So viel Gewinn hätte ein eBay-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen NASDAQ Composite Index-Titel eBay-Aktie: So viel Gewinn hätte ein eBay-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
MÄRKTE USA/Börse dürfte vor Powell-Auftritt gut behauptet starten

22.08.25 14:41 Uhr
DOW JONES--Nach den jüngsten Rücksetzern zeichnet sich zum Wochenausklang an den US-Börsen eine zaghafte Erholung ab. Die Futures auf die großen Aktienindizes deuten eine gut behauptete Eröffnung am Kassamarkt an. Zentrales Thema ist der Auftritt des US-Notenbankchefs Jerome Powell auf dem Notenbankertreffen in Jackson Hole. Powell wird eine halbe Stunde nach Handelsbeginn sprechen. Anleger erhoffen sich von seiner Rede Aufschluss über den künftigen geldpolitischen Kurs der Federal Reserve, vor allem mit Blick auf die Fed-Sitzung im September. Am Markt dürfte darauf geachtet werden, ob Powell mehr Gewicht auf die schwächere Beschäftigungslage oder auf stabilere Messgrößen für die Flaute am Arbeitsmarkt und die weiterhin soliden Aktivitäts- und Inflationsdaten lege, heißt es von der Deutschen Bank.

Laut Joe Capurso, Volkswirt bei der Commonwealth Bank of Australia, ist nicht zu erwarten, dass Powell ein klares Signal in die eine oder andere Richtung geben wird. Er werde sich wahrscheinlich alle Optionen weiter offenhalten und zusätzliche Daten abwarten, so Capurso. Sollte Powell jedoch Offenheit für eine Zinssenkung signalisieren, dürfte der Markt eine Senkung im September vollständiger einpreisen, hier liege derzeit die Wahrscheinlichkeit bei rund 70 Prozent. Dies lege die Messlatte für Powell hoch, den Markt "taubenhafter" zu überraschen, meint er.

Ansonsten ist die Nachrichtenlage dünn. Konjunkturdaten stehen nicht zur Veröffentlichung an, und auch Unternehmensnachrichten sind rar und kommen eher aus der zweiten Reihe. Mit Enttäuschung wird der Ausblick von Intuit aufgenommen; die Aktie fällt vorbörslich um 6,1 Prozent. Der Anbieter von Software für Steuererklärungen stellt ein Umsatzwachstum um 14 bis 15 Prozent im laufenden Quartal in Aussicht, doch hatten Analysten mehr erwartet.

Auch der Ausblick von Workday kommt nicht gut an. Die Aktie des Anbieters von Software für das Personalwesen fällt um 4,4 Prozent. Dagegen hat Zoom Video Communications (+4,1%) seine Ziele erhöht.

Nvidia geben um 1,3 Prozent nach. Das Unternehmen hat einige seiner Zulieferer gebeten, die Herstellung von Komponenten für die H20-Prozessoren einzustellen, die für den chinesischen Markt bestimmt waren. CEO Jensen Huang begründete dies mit der Anpassung des Lieferkettenmanagements an die Marktlage. Nvidia habe beträchtliche Menge an H20 Chips, die geliefert werden könnten, sobald der Auftrag aus China eingehe, sagte er.

Der Dollar tritt vor der Powell-Rede auf der Stelle. Am Anleihemarkt geben die Renditen geringfügig nach, im Zehnjahresbereich um einen Basispunkt auf 4,32 Prozent.

Die Ölpreise zeigen sich kaum verändert. Sie werden Händlern zufolge etwas gestützt von den nachlassenden Hoffnungen auf einen Waffenstillstand in der Ukraine. Am Goldmarkt zögern Anleger, sich vor der Powell-Rede eindeutig zu postionieren, wie Bas Kooijman von DHF Capital meint. Die jüngsten Aussagen von Vertretern der US-Notenbank hätten nahegelegt, dass die Fed einer zu raschen Lockerung ihrer Geldpolitik skeptisch gegenüber stehe. Am Geldmarkt überwögen gleichzeitig aber die Wetten auf eine Zinssenkung im September. Auch die physische Nachfrage nach Gold in Asien trage zur Seitwärtsbewegung des Goldes bei. Indische Juweliere kauften vor Beginn der Feiertagssaison zwar wieder mehr Gold, aber weniger als sonst um diese Zeit üblich. In Hongkong und Singapur sei die Lage ähnlich.

===

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mi, 18:15 % YTD

EUR/USD 1,1611 +0,0% 1,1610 1,1660 +12,1%

EUR/JPY 172,57 +0,2% 172,24 171,59 +5,7%

EUR/CHF 0,9382 -0,0% 0,9385 0,9372 -0,0%

EUR/GBP 0,8655 -0,0% 0,8656 0,8661 +4,6%

USD/JPY 148,63 +0,2% 148,37 147,16 -5,7%

GBP/USD 1,3417 +0,0% 1,3412 1,3461 +7,2%

USD/CNY 7,1346 +0,0% 7,1334 7,1348 -1,1%

USD/CNH 7,1846 +0,0% 7,1829 7,1810 -2,1%

AUS/USD 0,6425 +0,1% 0,6420 0,6436 +3,7%

Bitcoin/USD 111.777,90 -0,7% 112.603,30 113.869,70 +18,9%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 63,57 63,52 +0,1% 0,05 -11,1%

Brent/ICE 67,65 67,67 -0,0% -0,02 -9,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3.323,97 3.339,75 -0,5% -15,79 +27,2%

Silber 37,88 38,18 -0,8% -0,30 +32,2%

Platin 1.154,17 1.169,41 -1,3% -15,24 +33,5%

Kupfer 4,44 4,44 -0,1% -0,01 +8,0%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/cln/mgo

(END) Dow Jones Newswires

August 22, 2025 08:42 ET (12:42 GMT)

