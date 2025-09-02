MÄRKTE USA/Wall Street mit Erholung - Google sehr fest

DOW JONES--Nach der jüngsten Durststrecke geht die Wall Street am Mittwoch auf Erholung. Im Zuge der jüngsten Einbußen sei der marktbreite S&P-500 am Vortag unter seinen jüngsten Aufwärtstrend, der Ende Juni begonnen worden sei, gefallen, merkt Marktstratege Michael Kramer von Mott Capital Management an. Zuletzt hatten die beharrlich hohe Inflation und steigende Staatsverschuldungen über einen Anstieg der globalen Rentenrenditen für Störfeuer am Aktienmarkt gesorgt. Aktuell zeigt sich die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen knapp im Minus bei 4,26 Prozent. Am Aktienmarkt sinkt der Dow-Jones-Index um 0,1 Prozent auf 45.239 Punkte, S&P-500 und Nasdaq-Composite klettern dagegen um 0,3 bzw. 0,6 Prozent.

Nach dem die Rendite 30-jähriger US-Staatsanleihen die Marke von 5,00 Prozent übersprungen und damit den höchsten Stand seit Juli erreicht hat, wirft der US-Langläufer mit nun 4,95 Prozent wieder einen Tick weniger ab. "Letztendlich ist dies unserer Ansicht nach wahrscheinlich nur ein weiterer Beweis für einen breiteren Rückgang des Anlegerappetits auf Anleihen mit sehr langer Laufzeit", urteilt Rentenstratege Dario Messi von Julius Bär zum jüngsten Rendite-Anstieg.

Daneben sorgen weiter Bedenken über die Unabhängigkeit der US-Notenbank für Verunsicherung und steigende Marktzinsen. US-Finanzminister Bessent will sich laut Kreisen am Freitag zur Suche nach einem Kandidaten für den nächsten US-Notenbankgouverneur äußern. In der Zwischenzeit geht das Warten weiter, ob die Entlassung von Fed-Gouverneurin Lisa Cook durch US-Präsident Trump rechtmäßig erfolgte. Eine Entscheidung könnte am Donnerstag fallen. Der Dollar kommt nach den Vortagesaufschlägen etwas zurück, der Dollar-Index büßt 0,1 Prozent ein.

Die Erdölpreise fallen deutlich. "Zwar stützt die Geopolitik die Preise, aber stark gesunkene Raffineriekapazitäten in Russland liefern mehr Angebot für den Export", heißt es bei der MUFG. Die Ukraine hat im Abwehrkampf gegen den russischen Aggressor verstärkt Raffinerien in Russland angegriffen. Die Feinunze Gold verteuert sich um 0,8 Prozent. Indien kaufe aktuell große Mengen des Edelmetalls, zudem nähmen die fiskalischen Sorgen in den USA zu und auch Inflationssorgen machten wieder verstärkt die Runde, urteilen die Analysten von SP Angel.

Unter den Einzelwerten steigen Alphabet um 7,2 Prozent, nachdem das Unternehmen einer Zerschlagung entgangen ist. Im Kartellrechtsfall von Google hat der Konzern einen wichtigen juristischen Erfolg eingefahren. Der Suchmaschinenriese muss seinen Chrome-Webbrowser nicht verkaufen und darf auch die Kooperation mit Apple aufrechterhalten. Allerdings muss Google Auflagen erfüllen. Für die Apple-Aktie geht es mit der Nachricht um 2,4 Prozent nach oben. Google darf den iPhone-Hersteller weiterhin üppig dafür bezahlen, dass er Google zum Standard-Suchanbieter auf seinen Geräten macht.

Zscaler werden überraschend 3,3 Prozent tiefer gehandelt. Das Cybersicherheitsunternehmen verzeichnete einen weiteren Umsatzsprung im Quartal. Dazu übertrifft die Prognose für das Gesamtjahr die Erwartungen. Risiken im Zusammenhang mit der Verbreitung von KI sorgen bei Zscaler für Nachfrage. HealthEquity ziehen um 3,5 Prozent an. Das Finanztechnologieunternehmen übertraf im zweiten Quartal mit Gewinn und Umsatz die Erwartungen der Analysten und hob die Gewinnprognose an. Comerica zeigen sich 1,3 Prozent höher, laut Wall Street Journal hat sich der aktivistische Investor HoldCo Asset Management mit dem Vorstand angelegt und sich für einen Verkauf der Regionalbank ausgesprochen.

Die Aktie von Macy's springen um 20,9 Prozent nach oben. Der Einzelhändler hat Quartalsergebnisse über den Analystenerwartungen vorgelegt und seine Prognose für das Gesamtjahr angehoben. Bruker knicken um 8,4 Prozent ein. Der Hersteller von wissenschaftlichen Instrumenten hat eine Kapitalerhöhung um 600 Millionen Dollar angekündigt. Figma legen um 1,0 Prozent zu. Das Design-Softwareunternehmen wird nach Handelsende erstmals seit dem Börsengang am 31. Juli Quartalszahlen vorlegen.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 45.239,05 -0,1% -56,76 +6,5%

S&P-500 6.436,57 +0,3% 21,03 +9,1%

NASDAQ Comp 21.415,57 +0,6% 135,94 +10,2%

NASDAQ 100 23.341,09 +0,5% 109,98 +10,6%

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mo, 17:15 % YTD

EUR/USD 1,1649 +0,1% 1,1642 1,1704 +12,4%

EUR/JPY 173,19 +0,3% 172,72 172,39 +6,0%

EUR/CHF 0,9376 +0,1% 0,9366 0,9373 -0,2%

EUR/GBP 0,8675 -0,2% 0,8693 0,8643 +5,1%

USD/JPY 148,68 +0,2% 148,36 147,29 -5,7%

GBP/USD 1,3427 +0,3% 1,3393 1,3541 +7,0%

USD/CNY 7,1137 +0,1% 7,1091 7,1101 -1,4%

USD/CNH 7,1450 +0,1% 7,1380 7,1355 -2,7%

AUS/USD 0,6539 +0,3% 0,6518 0,6553 +5,3%

Bitcoin/USD 111.384,90 +0,2% 111.194,15 109.051,85 +17,6%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 64,41 65,59 -1,8% -1,18 -8,3%

Brent/ICE 68,04 69,14 -1,6% -1,10 -7,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3.557,77 3.530,15 +0,8% 27,62 +34,8%

Silber 41,02 40,93 +0,2% 0,09 +41,7%

Platin 1.215,82 1.208,53 +0,6% 7,29 +38,0%

Kupfer 4,55 4,57 -0,5% -0,02 +10,6%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

September 03, 2025 09:50 ET (13:50 GMT)