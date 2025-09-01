DAX23.664 -1,6%ESt505.316 -1,0%Top 10 Crypto15,43 +1,2%Dow45.545 -0,2%Nas21.456 -1,2%Bitcoin94.228 +1,1%Euro1,1654 -0,5%Öl69,27 +1,6%Gold3.494 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 RENK RENK73 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 Lufthansa 823212 DEUTZ 630500 Commerzbank CBK100 HENSOLDT HAG000 Alibaba A117ME Tesla A1CX3T Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 Bayer BAY001
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX unter Druck -- DEUTZ steigt ins Rüstungsgeschäft ein -- NIO setzt mehr um -- SMA Solar, Lucid, DroneShield, Siemens Energy, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Commerzbank, Tesla, Palantir im Fokus
Top News
Abwärtsdruck: DAX mit deutlichem Abschlag - 24.000-Punkte-Marke aus dem Blick verloren Abwärtsdruck: DAX mit deutlichem Abschlag - 24.000-Punkte-Marke aus dem Blick verloren
BYD-Aktie fällt nach erstem Gewinnrückgang seit Jahren: Jefferies senkt Prognose BYD-Aktie fällt nach erstem Gewinnrückgang seit Jahren: Jefferies senkt Prognose
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

MARKT USA/Aktien zum Start in den September leichter erwartet

02.09.25 12:16 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
135,96 EUR -2,04 EUR -1,48%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Marvell Technology
53,70 EUR -1,50 EUR -2,72%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
145,72 EUR -2,52 EUR -1,70%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Nach dem wegen eines Feiertags verlängerten Wochenende zeichnet sich für den Start der US-Börsen am Dienstag eine leichtere Tendenz ab. Es ist zugleich der Start in den Börsenmonat September, der im historischen Kontext als der schwächste Monat des Jahres gilt. In den vergangenen 75 Jahren habe der S&P-500 im September durchschnittlich um etwa 0,7 Prozent nachgegeben, sagt Adam Turnquist, technischer Chefstratege bei LPL Financial. Im Gegensatz dazu verzeichne der Index über alle anderen Monate hinweg einen durchschnittlichen monatlichen Gewinn von etwa 0,6 Prozent.

Wer­bung

Auf die Stimmung drückt zum Beginn des neuen Monats der jüngste Anstieg der Renditen vor dem Hintergrund der zähen Inflation und vor allem steigender Schulden in vielen Staaten. Dazu kommt verstärkend die Politkrise in Frankreich.

Am Anleihemarkt steigt die US-Zehnjahresrendite kräftig um 5 Basispunkte auf 4,28 Prozent. Der Dollar erholt sich kräftig von seinem jüngsten Vierwochentief zum Euro, der Euro fällt auf 1,1634 Dollar.

Das Gold erreichte unterdessen am frühen Montag ein Rekordhoch von 3.508 Dollar je Feinunze. Getrieben wurde es zuletzt von der Aussicht auf sinkende US-Zinsen, wenn die US-Notenbank am 17. September darüber entscheidet. Der Anstieg der Zinsen im bisherigen Tagesverlauf setzt dem Preis aber zu, aktuell kostet das Edelmetall nur noch 3.479 Dollar.

Wer­bung

Für Gesprächsstoff, aber auch Verunsicherung sorgt das jüngste Urteil eines US-Berufungsgerichts zur Unrechtmäßigkeit, der von Präsident Trump verfügten sogenannten reziproken Zölle. Allerdings bleiben die Zölle bis Mitte Oktober weiter in Kraft, ehe das Oberste Bundesgericht das letzte Wort haben wird. In diesem sind mehrheitlich von Trump ernannte Richter vertreten. Dessen ungeachtet gibt es Befürchtungen, dass Trump so oder so letztlich einen Weg finden wird, an seinen Zöllen festzuhalten.

Die Anleger warten derweil auf eine Entscheidung darüber, ob Trumps Versuch, Fed-Gouverneurin Lisa Cook zu entlassen, rechtmäßig ist. Cook hatte dagegen geklagt, das Gericht am Freitag aber noch nicht entschieden. Mit Blick auf Trumps Kandidat für den Fed-Vorstand, Stephen Miran - ein enger Berater und Befürworter von Zinssenkungen - ist die Frage, ob er nach der Anhörung am Donnerstag schnell genug bestätigt wird, um bei der Sitzung am 17. September mit abzustimmen.

Für Impulse könnte im Handelsverlauf der ISM-Index des verarbeitenden Gewerbes im August sorgen. Er wird um 16.00 Uhr MESZ veröffentlich und mit 48,5 Punkten zwar einen Tick höher als im Vormonat erwartet, aber weiter unter der Expansionsschwelle von 50. Sollte der Index schwach ausfallen, dürfte er die Zinssenkungserwartung weiter zementieren.

Wer­bung

Am Aktienmarkt liegt der Fokus unter anderem auf Chipaktien. Sie hatten am Freitag deutlich nachgegeben, belastet zum einen von einem enttäuschenden Ausblick von Marvell, zum anderen von den anhaltenden Handelsspannungen mit China. Nvidia geben vorbörslich um 1,1 Prozent nach, AMD um 1,3 Prozent und Marvell nach dem Kursabsturz um weitere 0,3 Prozent.

Die Ölpreise steigen um gut 1,5 Prozent. Treibend wirken laut Marktteilnehmern ukrainische Drohnenangriffe auf Moskaus Energieinfrastruktur. Sie verstärkten die Spekulation über russische Versorgungsunterbrechungen. "Im August gab es die schwerste Welle von ukrainischen Drohnenangriffen auf die russische Energieinfrastruktur seit Mitte 2022, wobei bis zu 10 Raffinerien getroffen wurden", sagt Kpler-Analyst Sumit Ritolia. "Die Reparaturen sind zwar im Gange, aber frühere Muster deuten auf anhaltende Auswirkungen bis in den Oktober hinein hin"

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/cbr

(END) Dow Jones Newswires

September 02, 2025 06:17 ET (10:17 GMT)

In eigener Sache

Übrigens: AMD (Advanced Micro Devices) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf AMD (Advanced Micro Devices)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AMD (Advanced Micro Devices)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
28.08.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
28.08.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
28.08.2025NVIDIA KaufenDZ BANK
28.08.2025NVIDIA BuyUBS AG
28.08.2025NVIDIA OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
28.08.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
28.08.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
28.08.2025NVIDIA KaufenDZ BANK
28.08.2025NVIDIA BuyUBS AG
28.08.2025NVIDIA OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
29.08.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen