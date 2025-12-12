DAX24.339 +0,2%Est505.773 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,36 +0,9%Nas23.594 -0,3%Bitcoin78.609 -0,2%Euro1,1723 -0,1%Öl61,25 -0,5%Gold4.329 +1,2%
Broadcom mit starken Zahlen
Weihnachtsrally gestartet: DAX kommt von Tageshoch zurück - grüne Vorzeichen bleiben
Lufthansa-Aktie springt hoch nach Kaufempfehlung von Kepler - Strecke Dresden-München bleibt
MARKT USA/Nach Rekorden steigt Bereitschaft für Gewinnmitnahmen

12.12.25 12:23 Uhr
Nach den Allzeithochs des Vortages wächst an der Wall Street die Bereitschaft zu Gewinnmitnahmen. Sowohl Dow-Jones-Index als auch der marktbreite S&P-500 markierten Rekordstände. Nun deutet der Aktienterminmarkt einen etwas leichteren Handelsbeginn am Freitag an, wobei die technologielastige Nasdaq deutlicher fallen und dabei an die Vortagesverluste anküpfen dürfte. Dabei liefert Broadcom den entscheidenden Bremsklotz, der Kurs verliert vorbörslich 6 Prozent nach dem Geschäftsausweis des Halbleiterkonzerns an Vorabend.

Broadcom hat im vierten Quartal eigentlich besser als gedacht abgeschnitten, doch Analysten stellten in der Telefonkonferenz zu den Geschäftszahlen die Umsatzprognosen und den Margenausblick in Frage. Händler sorgen sich zudem über die Abhängigkeit bei den Aufträgen von OpenAI - einem Verluste schreibenden Startup.

"Ich habe sehr stark das Gefühl, dass die Mehrheit der Marktteilnehmer sich für dieses Jahr ausgeklinkt hat. Vor diesem Hintergrund sehen wir tendenziell, dass die Märkte einfach den Weg des geringsten Widerstands gehen", sagt Pepperstone-Marktstratege Michael Brown mit Verweis auf die sich ausdünnenden Umsätze.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/hab

(END) Dow Jones Newswires

December 12, 2025 06:23 ET (11:23 GMT)

mehr Analysen