MARKT USA/Wall Street dürfte von Amazon und Apple befeuert werden

Nach zweitägiger Pause könnte die Wall Street ihre jüngste Aufwärtsbewegung am Freitag wieder aufnehmen. Der Aktienterminmarkt deutet einen freundlich bis festen Handelsbeginn am Kassamarkt an, wobei die technologielastige Nasdaq die Nase vorn haben dürfte. Denn aus dem Technologiesektor kommen optimistische Signale. Die Schwergewichte Amazon und Apple warten mit überzeugenden Geschäftszahlen auf, wobei Apple vor allem mit dem Ausblick glänzt. Während Amazon vorbörslich um 12,7 Prozent nach oben schießen, klettern Apple um 2 Prozent.

Wer­bung Wer­bung

"Genau so wie die Stimmung im Technologiesektor gestern getrübt war, hat sich diese heute Morgen nach den Ergebnissen von Apple und Amazon nach Börsenschluss größtenteils wieder gedreht. Dieser erneuerte Schwung hat die Stimmung nach einem herausfordernderen Tag gestern trotz der positiven Ergebnisse aus den Handelsgesprächen zwischen den USA und China verbessert", erläutert Marktstratege Jim Reid von der Deutschen Bank. Die starken Geschäftszahlen von Apple und Amazon stellen eine Erleichterung für Investoren dar. Denn zuletzt herrschte Verunsicherung am Markt, wohin die übermäßigen Ausgaben der Technologiegiganten für Künstliche Intelligenz führten. Die Aktien von Meta Platforms und Microsoft rutschten am Vortag auch wegen der Prognose für hohe KI-Investitionen ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/ros

(END) Dow Jones Newswires

October 31, 2025 06:54 ET (10:54 GMT)