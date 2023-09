Grüne Vorzeichen an Börse Frankfurt: DAX versucht sich erneut an Stabilisierung

Marktbericht

Am deutschen Aktienmarkt geht es zum Handelsstart am Donnerstag zunächst etwas nach oben.

Der DAX stieg mit einem Plus von 0,08 Prozent bei 15.229,10 Punkten in den Handel ein. Aktuell gewinnt das Börsenbarometer 0,15 Prozent auf 15.240,91 Zähler.

Am Vortag hatte der deutsche Leitindex noch auf dem tiefsten Stand seit sechs Monaten geschlossen, am Donnerstag fassen Anleger offenbar wieder etwas Mut.

Vorgaben durchwachsen

Die Wall Street schloss uneinheitlich. Nach anfänglichen Schnäppchenkäufen zogen sich die Anleger zumeist wieder zurück. Nur der technologielastige NASDAQ konnte sich ein kleines Plus bewahren. Auch in Fernost zeigen sich die Anleger unentschlossen.

Übliche Belastungsfaktoren halten weiter an

Als bleibende Belastungsfaktoren nannten Börsianer die hohe Inflation gepaart mit der Angst vor weiter steigenden Zinsen sowie die unsicheren Zukunftsaussichten für die Wirtschaft. "Seit der Sitzung der Europäischen Zentralbank vor zwei Wochen sind die Erwartungen bezüglich weiterer Zinserhöhungen tendenziell gestiegen, obwohl die konjunkturellen Perspektiven in der Eurozone eher getrübt sind", schrieben die Analysten der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba). Vonseiten der Währungshüter gebe es zwar keine einheitlichen Stellungnahmen. Letztlich werde ein zusätzlicher Schritt aber nicht ausgeschlossen und vor einer zu schnellen Abkehr vom restriktiven Kurs gewarnt.

Am Donnerstag legen die führenden deutschen Forschungsinstitute ihre Herbstprognose vor. Wie Reuters von Insidern erfuhr, senken die Experten ihre Prognose für das Bruttoinlandsprodukt und erwarten in diesem Jahr nun ein Minus von 0,6 Prozent statt der im Frühjahr geschätzten 0,3 Prozent. Das Statistische Bundesamt veröffentlicht zudem die vorläufigen Preisdaten für September.

Unternehmen im Blick

Im Blick behalten Anleger auch die schwelende Immobilienkrise in China, in deren Zentrum der hochverschuldete Bauträger China Evergrande steht.

Heißes Gesprächsthema in Frankfurt wird der Börsengang von SCHOTT Pharma sein. Am Donnerstag werden die Aktien des Pharmaverpackungs-Herstellers erstmals gehandelt. Die Aktien wurden zu 27 Euro ausgegeben, in der oberen Hälfte der Preisspanne, die von 24,50 bis 28,50 Euro reichte. Der Mainzer Glaskonzern SCHOTT erlöst mit dem Verkauf von 23 Prozent der Anteile seiner Tochter 935 Millionen Euro. Zudem rückt VW am Donnerstagmorgen in den Blick der Anleger. Der Autobauer hat nach eigenen Angaben eine IT-Störung behoben, die die Produktion in mehreren Werken seit Mittwoch lahmgelegt hatte. Die Produktion fahre nun wieder hoch, sagte ein Sprecher des Autobauers am Morgen der Nachrichtenagentur dpa.

Redaktion finanzen.net mit Material von Reuters und dpa