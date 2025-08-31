DAX23.508 -2,2%ESt505.294 -1,4%Top 10 Crypto15,47 +1,4%Dow45.033 -1,1%Nas21.067 -1,8%Bitcoin95.289 +2,3%Euro1,1654 -0,5%Öl68,84 +1,0%Gold3.514 +1,1%
DAX unter Druck -- Wall Street tiefer -- NIO macht weniger Verlust -- Deutz, BYD, SMA Solar, Lucid, DroneShield, Siemens Energy, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Commerzbank, Tesla, Palantir im Fokus
02.09.25 16:09 Uhr
McDonalds Aktie News: Dow Jones Aktie McDonalds am Dienstagnachmittag mit Aufschlag

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von McDonalds. Das Papier von McDonalds konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,2 Prozent auf 314,23 USD.

Das Papier von McDonalds konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,2 Prozent auf 314,23 USD. Bei 315,49 USD erreichte die McDonalds-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 313,05 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 100.512 McDonalds-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 11.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 326,32 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,85 Prozent über dem aktuellen Kurs der McDonalds-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 17.01.2025 bei 276,56 USD. Mit Abgaben von 11,99 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 7,17 USD, nach 6,78 USD im Jahr 2024. Analysten bewerten die McDonalds-Aktie im Durchschnitt mit 340,00 USD.

Am 06.08.2025 hat McDonalds in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,14 USD. Im Vorjahresviertel hatte McDonalds 2,80 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6,84 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,49 Mrd. USD in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 23.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass McDonalds im Jahr 2025 12,35 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

