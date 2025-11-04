DAX23.949 -0,8%Est505.660 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,81 -2,7%Nas23.364 -2,0%Bitcoin87.868 -5,0%Euro1,1483 -0,3%Öl64,43 -0,6%Gold3.937 -1,6%
Kursverlauf

McDonalds Aktie News: Dow Jones Aktie McDonalds verteuert sich am Dienstagabend

04.11.25 20:23 Uhr
McDonalds Aktie News: Dow Jones Aktie McDonalds verteuert sich am Dienstagabend

Die Aktie von McDonalds zählt am Dienstagabend zu den Gewinnern des Tages. Die McDonalds-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 297,95 USD.

Die McDonalds-Aktie notierte im New York-Handel um 20:08 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 297,95 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die McDonalds-Aktie bei 299,50 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 298,21 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 260.041 McDonalds-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 326,32 USD. Dieser Kurs wurde am 11.03.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die McDonalds-Aktie mit einem Kursplus von 9,52 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 276,56 USD. Dieser Wert wurde am 17.01.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die McDonalds-Aktie derzeit noch 7,18 Prozent Luft nach unten.

McDonalds-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 6,78 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 7,17 USD aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 335,00 USD für die McDonalds-Aktie.

McDonalds ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 3,14 USD gegenüber 3,13 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,44 Prozent auf 6,84 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel hatte McDonalds 6,87 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2025 terminiert.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 12,26 USD je McDonalds-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pola Damonte / Shutterstock.com

