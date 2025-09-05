McDonalds Aktie News: Dow Jones Aktie McDonalds am Abend leichter

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von McDonalds. Die McDonalds-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 310,97 USD abwärts.

Die Aktie verlor um 20:06 Uhr in der New York-Sitzung 1,1 Prozent auf 310,97 USD. Die McDonalds-Aktie gab in der Spitze bis auf 310,00 USD nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 312,81 USD. Zuletzt wechselten 238.178 McDonalds-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (326,32 USD) erklomm das Papier am 11.03.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die McDonalds-Aktie derzeit noch 4,94 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 17.01.2025 bei 276,56 USD. Abschläge von 11,07 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 7,17 USD. Im Vorjahr erhielten McDonalds-Aktionäre 6,78 USD je Wertpapier. Experten gaben als mittleres Kursziel 340,00 USD an.

McDonalds gewährte am 06.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 3,14 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,80 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,44 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 6,84 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 6,49 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 23.10.2025 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 12,35 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

