McDonalds Aktie News: Dow Jones Aktie McDonalds zeigt sich am Freitagabend freundlich

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von McDonalds. Zuletzt stieg die McDonalds-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,8 Prozent auf 309,72 USD.

Um 20:07 Uhr wies die McDonalds-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 309,72 USD nach oben. In der Spitze gewann die McDonalds-Aktie bis auf 310,46 USD. Bei 306,38 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wurden via New York 343.732 McDonalds-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (326,32 USD) erklomm das Papier am 11.03.2025. Der aktuelle Kurs der McDonalds-Aktie ist somit 5,36 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 17.01.2025 (276,56 USD). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 10,71 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 erhielten McDonalds-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 6,78 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 7,17 USD. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die McDonalds-Aktie bei 332,00 USD.

McDonalds gewährte am 05.11.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,18 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,13 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat McDonalds im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,97 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7,08 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 6,87 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 04.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von McDonalds veröffentlicht werden.

Den erwarteten Gewinn je McDonalds-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 12,13 USD fest.

