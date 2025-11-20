McDonalds Aktie News: Dow Jones Aktie McDonalds tendiert am Nachmittag seitwärts

Aktie im Blick

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von McDonalds. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die McDonalds-Aktie. Der Anteilsschein notierte via New York bei 302,96 USD.

Die McDonalds-Aktie bewegte sich um 15:53 Uhr kaum. Das Papier stand via New York bei 302,96 USD. Die McDonalds-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 304,54 USD aus. Die McDonalds-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 302,30 USD ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 302,74 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 60.230 McDonalds-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (326,32 USD) erklomm das Papier am 11.03.2025. Gewinne von 7,71 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 17.01.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 276,56 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der McDonalds-Aktie 8,71 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für McDonalds-Aktionäre betrug im Jahr 2024 6,78 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 7,17 USD belaufen. Analysten bewerten die McDonalds-Aktie im Durchschnitt mit 332,00 USD.

Am 05.11.2025 hat McDonalds die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 3,18 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte McDonalds 3,13 USD je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat McDonalds in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,97 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7,08 Mrd. USD im Vergleich zu 6,87 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.02.2026 veröffentlicht.

In der McDonalds-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 12,13 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

