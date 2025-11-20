McDonalds Aktie News: Dow Jones Aktie McDonalds am Abend nahe Vortagesniveau

Notierung im Fokus

Die Aktie von McDonalds zeigt sich am Donnerstagabend ohne große Bewegung. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die McDonalds-Aktie. Der Anteilsschein notierte via New York bei 302,78 USD.

Kaum Ausschläge verzeichnete die McDonalds-Aktie im New York-Handel und tendierte um 20:08 Uhr bei 302,78 USD. Bei 304,54 USD erreichte die McDonalds-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Im Tief verlor die McDonalds-Aktie bis auf 301,95 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 302,74 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 177.492 McDonalds-Aktien den Besitzer.

Am 11.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 326,32 USD an. Der derzeitige Kurs der McDonalds-Aktie liegt somit 7,21 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 276,56 USD erreichte der Anteilsschein am 17.01.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 8,66 Prozent.

Nach 6,78 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 7,17 USD je McDonalds-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die McDonalds-Aktie bei 332,00 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte McDonalds am 05.11.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,18 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte McDonalds ein EPS von 3,13 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,97 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7,08 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6,87 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte McDonalds am 04.02.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass McDonalds im Jahr 2025 12,13 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

