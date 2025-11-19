McDonalds Aktie News: Dow Jones Aktie McDonalds am Abend mit stabiler Tendenz

McDonalds im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochabend die Aktie von McDonalds. Bei der McDonalds-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im New York-Handel hat das Papier einen Wert von 304,52 USD.

Die McDonalds-Aktie bewegte sich um 20:08 Uhr kaum. Das Papier stand via New York bei 304,52 USD. Der Kurs der McDonalds-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 304,82 USD zu. Der Kurs der McDonalds-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 302,18 USD nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 304,59 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 125.218 McDonalds-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.03.2025 bei 326,32 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,16 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 276,56 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 9,18 Prozent könnte die McDonalds-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 erhielten McDonalds-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 6,78 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 7,17 USD. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 332,00 USD.

Am 05.11.2025 legte McDonalds die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 3,18 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,13 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7,08 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,97 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte McDonalds einen Umsatz von 6,87 Mrd. USD eingefahren.

McDonalds wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 04.02.2026 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je McDonalds-Aktie in Höhe von 12,13 USD im Jahr 2025 aus.

