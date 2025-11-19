McDonalds Aktie News: Dow Jones Aktie McDonalds am Nachmittag mit KursVerlusten

Aktienentwicklung

Die Aktie von McDonalds gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der McDonalds-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,4 Prozent auf 303,31 USD.

Die McDonalds-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 303,31 USD abwärts. Zwischenzeitlich weitete die McDonalds-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 303,31 USD aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 304,59 USD. Zuletzt wechselten via New York 41.666 McDonalds-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 11.03.2025 auf bis zu 326,32 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,59 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 276,56 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,82 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für McDonalds-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 6,78 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 7,17 USD ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die McDonalds-Aktie im Durchschnitt mit 332,00 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte McDonalds am 05.11.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,18 USD. Im Vorjahresviertel waren 3,13 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat McDonalds im vergangenen Quartal 7,08 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,97 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte McDonalds 6,87 Mrd. USD umsetzen können.

Am 04.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass McDonalds einen Gewinn von 12,13 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

