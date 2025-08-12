MDAX-Papier TRATON-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TRATON von vor 5 Jahren eingebracht
Vor Jahren in TRATON-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Werte in diesem Artikel
Das TRATON-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das TRATON-Papier bei 16,99 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 5,884 TRATON-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 183,83 EUR, da sich der Wert einer TRATON-Aktie am 18.08.2025 auf 31,24 EUR belief. Das entspricht einem Zuwachs um 83,83 Prozent.
Insgesamt war TRATON zuletzt 15,88 Mrd. Euro wert. Die Erstnotiz der TRATON-Aktie fand am 28.06.2019 an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines TRATON-Anteils auf 27,00 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Weitere TRATON News
Bildquellen: TRATON GROUP
