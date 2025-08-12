DAX24.296 -0,1%ESt505.447 +0,2%Top 10 Crypto15,93 ±-0,0%Dow44.912 -0,1%Nas21.630 ±0,0%Bitcoin98.473 -1,2%Euro1,1683 +0,2%Öl66,07 -0,6%Gold3.338 +0,2%
Lohnende TRATON-Investition?

MDAX-Papier TRATON-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TRATON von vor 5 Jahren eingebracht

19.08.25 10:00 Uhr
MDAX-Papier TRATON-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TRATON von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in TRATON-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
TRATON
31,46 EUR -0,10 EUR -0,32%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das TRATON-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das TRATON-Papier bei 16,99 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 5,884 TRATON-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 183,83 EUR, da sich der Wert einer TRATON-Aktie am 18.08.2025 auf 31,24 EUR belief. Das entspricht einem Zuwachs um 83,83 Prozent.

Insgesamt war TRATON zuletzt 15,88 Mrd. Euro wert. Die Erstnotiz der TRATON-Aktie fand am 28.06.2019 an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines TRATON-Anteils auf 27,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: TRATON GROUP

Analysen zu TRATON

DatumRatingAnalyst
14.08.2025TRATON NeutralJP Morgan Chase & Co.
28.07.2025TRATON BuyDeutsche Bank AG
28.07.2025TRATON Market-PerformBernstein Research
25.07.2025TRATON HaltenDZ BANK
25.07.2025TRATON BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
28.07.2025TRATON BuyDeutsche Bank AG
25.07.2025TRATON BuyWarburg Research
25.07.2025TRATON BuyUBS AG
03.07.2025TRATON BuyWarburg Research
02.07.2025TRATON BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
14.08.2025TRATON NeutralJP Morgan Chase & Co.
28.07.2025TRATON Market-PerformBernstein Research
25.07.2025TRATON HaltenDZ BANK
25.07.2025TRATON NeutralJP Morgan Chase & Co.
21.07.2025TRATON NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
25.05.2021TRATON UnderperformBernstein Research
14.01.2021TRATON UnderperformBernstein Research
15.10.2020TRATON UnderperformBernstein Research
08.09.2020TRATON UnderperformBernstein Research

