Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Nachmittag leichter

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Zuletzt ging es für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 48,94 EUR.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 48,94 EUR. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie sank bis auf 48,92 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 49,16 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 693.447 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt.

Bei 63,24 EUR markierte der Titel am 28.08.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 29,22 Prozent. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 45,60 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 6,82 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 4,30 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,72 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 61,50 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie aus.

Am 30.07.2025 äußerte sich Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,95 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,95 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 33,15 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 9,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 36,74 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 29.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 23.10.2026 wird Mercedes-Benz Group (ex Daimler) schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Jahr 2025 6,05 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

