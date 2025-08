Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Vormittag im Minus

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 48,98 EUR.

Das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:07 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 48,98 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 48,92 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 49,16 EUR. Zuletzt wechselten 77.976 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer.

Am 28.08.2024 erreichte der Anteilsschein mit 63,24 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 29,11 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Bei 45,60 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie derzeit noch 6,90 Prozent Luft nach unten.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 4,30 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,72 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 61,50 EUR.

Am 30.07.2025 hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,95 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,95 EUR je Aktie vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 9,77 Prozent auf 33,15 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 36,74 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 29.10.2025 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 23.10.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,05 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie belaufen.

