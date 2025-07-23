Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Nachmittag auf grünem Terrain

Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Zuletzt wies die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 52,69 EUR nach oben.

Im XETRA-Handel gewannen die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papiere um 15:52 Uhr 0,9 Prozent. Der Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 52,70 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 52,20 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 449.463 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

Bei 63,24 EUR erreichte der Titel am 28.08.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 20,02 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 45,60 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 13,46 Prozent.

Im Jahr 2024 erhielten Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 4,30 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,68 EUR. Analysten bewerten die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie im Durchschnitt mit 61,50 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 30.07.2025. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,95 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,95 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 33,15 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 9,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 36,74 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird am 29.10.2025 gerechnet. Die Veröffentlichung der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 23.10.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 5,93 EUR je Aktie belaufen.

