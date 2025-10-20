Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Anleger schicken Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Montagvormittag ins Minus

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Die Aktionäre schickten das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 53,11 EUR.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 53,11 EUR abwärts. Im Tief verlor die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 52,90 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 53,17 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 56.625 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

Am 11.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 63,17 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie somit 15,93 Prozent niedriger. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 45,60 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 14,14 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,66 EUR, nach 4,30 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 59,59 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie an.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) veröffentlichte am 30.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,95 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 2,95 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 9,77 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 33,15 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 36,74 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 29.10.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 23.10.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 5,64 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Mercedes-Benz-Aktie dennoch im Plus: RBC senkt Kursziel

Analysten-Rückenwind für Mercedes-Benz-Aktie hält nicht an: Jefferies steigtert Kursziel

DAX 40-Papier Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Mercedes-Benz Group (ex Daimler) von vor 3 Jahren angefallen