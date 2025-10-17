Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) tendiert am Freitagvormittag südwärts
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 52,26 EUR.
Die Aktionäre schickten das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 0,9 Prozent auf 52,26 EUR. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 52,10 EUR ab. Bei 52,22 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 49.094 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien gekauft oder verkauft.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 63,17 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.03.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit einem Kursplus von 20,88 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 45,60 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit einem Verlust von 12,74 Prozent wieder erreichen.
Nach 4,30 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,66 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 59,59 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie aus.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 30.07.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,95 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 2,95 EUR je Aktie verdient. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 9,77 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 33,15 Mrd. EUR im Vergleich zu 36,74 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.
Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Bilanz für Q3 2025 wird am 29.10.2025 erwartet. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 23.10.2026.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 5,65 EUR je Aktie belaufen.
Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:11
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.10.2025
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.2025
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|Deutsche Bank AG
|09.10.2025
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.2025
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.10.2025
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|Deutsche Bank AG
|09.10.2025
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.2025
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.2025
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.08.2025
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:11
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.10.2025
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.2025
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.2025
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|25.09.2025
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Halten
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.02.2025
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Underweight
|Barclays Capital
|13.01.2025
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Underweight
|Barclays Capital
|03.12.2024
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Underweight
|Barclays Capital
|17.12.2021
|Daimler Hold
|HSBC
|18.02.2021
|Daimler Sell
|Warburg Research
