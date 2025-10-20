Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Mittag im Minus

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Fokus

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,6 Prozent auf 53,03 EUR ab.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 53,03 EUR. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 52,75 EUR ab. Bei 53,17 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 241.902 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer.

Am 11.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 63,17 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 19,12 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 45,60 EUR am 07.04.2025. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 14,01 Prozent sinken.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 4,30 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,66 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 59,59 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 30.07.2025 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,95 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,95 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 9,77 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 33,15 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 36,74 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 29.10.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 23.10.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 5,64 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Mercedes-Benz-Aktie dennoch im Plus: RBC senkt Kursziel

Analysten-Rückenwind für Mercedes-Benz-Aktie hält nicht an: Jefferies steigtert Kursziel

DAX 40-Papier Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Mercedes-Benz Group (ex Daimler) von vor 3 Jahren angefallen