Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Freitagmittag gesucht

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Zuletzt konnte die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 52,93 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papiere um 11:48 Uhr 0,4 Prozent. In der Spitze legte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 53,14 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 52,22 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 538.928 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer.

Bei 63,17 EUR markierte der Titel am 11.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 19,35 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 45,60 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 16,07 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 4,30 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,66 EUR ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 59,59 EUR für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie aus.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) veröffentlichte am 30.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,95 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,95 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 9,77 Prozent zurück. Hier wurden 33,15 Mrd. EUR gegenüber 36,74 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 29.10.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 23.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Mercedes-Benz Group (ex Daimler).

Experten gehen davon aus, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Jahr 2025 5,65 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

