Blick auf Merck-Kurs

Merck Aktie News: Anleger schicken Merck am Donnerstagnachmittag ins Minus

04.09.25 16:10 Uhr
Merck Aktie News: Anleger schicken Merck am Donnerstagnachmittag ins Minus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Merck. Der Merck-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,0 Prozent auf 108,55 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Merck KGaA
108,40 EUR -0,95 EUR -0,87%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie verlor um 15:51 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 108,55 EUR. Bei 107,75 EUR markierte die Merck-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 109,75 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 102.575 Merck-Aktien den Besitzer.

Am 05.09.2024 erreichte der Anteilsschein mit 172,75 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 59,14 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 07.08.2025 Kursverluste bis auf 100,70 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Merck-Aktie 7,80 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,20 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,27 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 148,71 EUR für die Merck-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Merck am 07.08.2025. Das EPS lag bei 1,50 EUR. Im letzten Jahr hatte Merck einen Gewinn von 1,40 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde auf 5,26 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,35 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Den erwarteten Gewinn je Merck-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 8,33 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

Analysen zu Merck KGaA

DatumRatingAnalyst
25.08.2025Merck Market-PerformBernstein Research
19.08.2025Merck Equal WeightBarclays Capital
11.08.2025Merck BuyDeutsche Bank AG
11.08.2025Merck BuyUBS AG
08.08.2025Merck BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
11.08.2025Merck BuyDeutsche Bank AG
11.08.2025Merck BuyUBS AG
08.08.2025Merck BuyGoldman Sachs Group Inc.
08.08.2025Merck KaufenDZ BANK
08.08.2025Merck BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
25.08.2025Merck Market-PerformBernstein Research
19.08.2025Merck Equal WeightBarclays Capital
01.08.2025Merck Market-PerformBernstein Research
28.07.2025Merck Market-PerformBernstein Research
27.05.2025Merck Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
06.03.2023Merck VerkaufenDZ BANK
02.03.2023Merck SellGoldman Sachs Group Inc.
07.02.2023Merck SellGoldman Sachs Group Inc.
02.02.2023Merck VerkaufenDZ BANK
15.11.2022Merck SellGoldman Sachs Group Inc.

