Merck Aktie News: Anleger schicken Merck am Donnerstagnachmittag ins Minus
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Merck. Der Merck-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,0 Prozent auf 108,55 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die Aktie verlor um 15:51 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 108,55 EUR. Bei 107,75 EUR markierte die Merck-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 109,75 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 102.575 Merck-Aktien den Besitzer.
Am 05.09.2024 erreichte der Anteilsschein mit 172,75 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 59,14 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 07.08.2025 Kursverluste bis auf 100,70 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Merck-Aktie 7,80 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,20 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,27 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 148,71 EUR für die Merck-Aktie.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Merck am 07.08.2025. Das EPS lag bei 1,50 EUR. Im letzten Jahr hatte Merck einen Gewinn von 1,40 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde auf 5,26 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,35 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.
Den erwarteten Gewinn je Merck-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 8,33 EUR fest.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Merck-Aktie
DAX 40-Wert Merck-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Merck von vor 3 Jahren verloren
Merck-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im August
DAX 40-Titel Merck-Aktie: So viel Verlust hätte ein Merck-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Ausgewählte Hebelprodukte auf Merck
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Merck
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Merck KGaA
Nachrichten zu Merck KGaA
Analysen zu Merck KGaA
|Datum
|Rating
|Analyst
|25.08.2025
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
|19.08.2025
|Merck Equal Weight
|Barclays Capital
|11.08.2025
|Merck Buy
|Deutsche Bank AG
|11.08.2025
|Merck Buy
|UBS AG
|08.08.2025
|Merck Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.08.2025
|Merck Buy
|Deutsche Bank AG
|11.08.2025
|Merck Buy
|UBS AG
|08.08.2025
|Merck Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.08.2025
|Merck Kaufen
|DZ BANK
|08.08.2025
|Merck Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|25.08.2025
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
|19.08.2025
|Merck Equal Weight
|Barclays Capital
|01.08.2025
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
|28.07.2025
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
|27.05.2025
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.03.2023
|Merck Verkaufen
|DZ BANK
|02.03.2023
|Merck Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.02.2023
|Merck Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.02.2023
|Merck Verkaufen
|DZ BANK
|15.11.2022
|Merck Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Merck KGaA nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen