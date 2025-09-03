Merck Aktie News: Anleger schicken Merck am Donnerstagnachmittag ins Minus

Blick auf Merck-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Merck. Der Merck-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,0 Prozent auf 108,55 EUR.

Die Aktie verlor um 15:51 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 108,55 EUR. Bei 107,75 EUR markierte die Merck-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 109,75 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 102.575 Merck-Aktien den Besitzer.

Am 05.09.2024 erreichte der Anteilsschein mit 172,75 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 59,14 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 07.08.2025 Kursverluste bis auf 100,70 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Merck-Aktie 7,80 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,20 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,27 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 148,71 EUR für die Merck-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Merck am 07.08.2025. Das EPS lag bei 1,50 EUR. Im letzten Jahr hatte Merck einen Gewinn von 1,40 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde auf 5,26 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,35 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Den erwarteten Gewinn je Merck-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 8,33 EUR fest.

