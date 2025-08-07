DAX24.161 -0,1%ESt505.342 +0,2%Top 10 Crypto16,03 +1,3%Dow43.969 -0,5%Nas21.243 +0,4%Bitcoin100.180 -0,4%Euro1,1635 -0,3%Öl66,81 +0,6%Gold3.391 -0,2%
Heute im Fokus
DAX etwas tiefer -- CureVac & BioNTech: Einigung im Patentstreit -- Munich Re von tieferen Preisen belastet -- Bitcoin, SoundHound, RTL, Jungheinrich, Pinterest. CROCS im Fokus
RTL-Aktie dennoch fester: Umsatz- und Gewinnrückgang
CROCS-Aktie -30 Prozent: Überraschende Prognose für Umsatzrückgang
Profil
"Besser spät als nie!" - Cornelia Eidloth im Interview über Geldanlage und Finanzbildung
So bewegt sich Merck

Merck Aktie News: Merck reagiert am Freitagmittag positiv

08.08.25 12:05 Uhr
Merck Aktie News: Merck reagiert am Freitagmittag positiv

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Merck. Zuletzt stieg die Merck-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,8 Prozent auf 107,50 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Merck KGaA
107,50 EUR 3,65 EUR 3,51%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im XETRA-Handel gewannen die Merck-Papiere um 11:48 Uhr 2,8 Prozent. Die Merck-Aktie legte bis auf 107,50 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 105,30 EUR. Bisher wurden heute 49.348 Merck-Aktien gehandelt.

Am 31.08.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 177,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Merck-Aktie ist somit 64,65 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.08.2025 bei 100,70 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Merck-Aktie derzeit noch 6,33 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,28 EUR. Im Vorjahr erhielten Merck-Aktionäre 2,20 EUR je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 157,43 EUR für die Merck-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Merck am 13.05.2025 vor. Das EPS wurde auf 1,69 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Merck 1,40 EUR je Aktie verdient. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 1,35 Prozent auf 5,28 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Merck 5,35 Mrd. EUR umgesetzt.

Von Analysten wird erwartet, dass Merck im Jahr 2025 8,48 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Nachrichten zu Merck KGaA

Analysen zu Merck KGaA

DatumRatingAnalyst
12:31Merck KaufenDZ BANK
12:31Merck BuyDeutsche Bank AG
07.08.2025Merck BuyUBS AG
07.08.2025Merck OverweightJP Morgan Chase & Co.
04.08.2025Merck BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
06.03.2023Merck VerkaufenDZ BANK
02.03.2023Merck SellGoldman Sachs Group Inc.
07.02.2023Merck SellGoldman Sachs Group Inc.
02.02.2023Merck VerkaufenDZ BANK
15.11.2022Merck SellGoldman Sachs Group Inc.

