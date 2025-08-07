Merck Aktie News: Merck reagiert am Freitagmittag positiv
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Merck. Zuletzt stieg die Merck-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,8 Prozent auf 107,50 EUR.
Im XETRA-Handel gewannen die Merck-Papiere um 11:48 Uhr 2,8 Prozent. Die Merck-Aktie legte bis auf 107,50 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 105,30 EUR. Bisher wurden heute 49.348 Merck-Aktien gehandelt.
Am 31.08.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 177,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Merck-Aktie ist somit 64,65 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.08.2025 bei 100,70 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Merck-Aktie derzeit noch 6,33 Prozent Luft nach unten.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,28 EUR. Im Vorjahr erhielten Merck-Aktionäre 2,20 EUR je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 157,43 EUR für die Merck-Aktie aus.
Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Merck am 13.05.2025 vor. Das EPS wurde auf 1,69 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Merck 1,40 EUR je Aktie verdient. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 1,35 Prozent auf 5,28 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Merck 5,35 Mrd. EUR umgesetzt.
Von Analysten wird erwartet, dass Merck im Jahr 2025 8,48 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
|Datum
|Rating
|Analyst
|12:31
|Merck Kaufen
|DZ BANK
|12:31
|Merck Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.2025
|Merck Buy
|UBS AG
|07.08.2025
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.2025
|Merck Buy
|UBS AG
|12:31
|Merck Kaufen
|DZ BANK
|12:31
|Merck Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.2025
|Merck Buy
|UBS AG
|07.08.2025
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.2025
|Merck Buy
|UBS AG
|01.08.2025
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
|28.07.2025
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
|27.05.2025
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
|28.04.2025
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
|10.04.2025
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
|06.03.2023
|Merck Verkaufen
|DZ BANK
|02.03.2023
|Merck Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.02.2023
|Merck Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.02.2023
|Merck Verkaufen
|DZ BANK
|15.11.2022
|Merck Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
