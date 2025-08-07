Merck Aktie News: Merck am Nachmittag im Plus

Merck im Fokus

Die Aktie von Merck gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Merck-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,4 Prozent auf 107,15 EUR.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,4 Prozent auf 107,15 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Merck-Aktie bisher bei 108,15 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 105,30 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 114.897 Merck-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 177,00 EUR erreichte der Titel am 31.08.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 65,19 Prozent über dem aktuellen Kurs der Merck-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.08.2025 bei 100,70 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Merck-Aktie 6,41 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR an Merck-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,28 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 157,86 EUR für die Merck-Aktie.

Am 13.05.2025 hat Merck in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,69 EUR gegenüber 1,40 EUR im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Merck 5,28 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 1,35 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 5,35 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Merck-Gewinn in Höhe von 8,48 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

Merck-Aktie dämmt Verlute ein: Darmstädter Merck erleidet Gewinn- und Umsatzeinbruch

Merck-Analyse: UBS AG stuft Merck-Aktie mit Buy ein

Investment-Note für Merck-Aktie: Neue Analyse von JP Morgan Chase & Co.