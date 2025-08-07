Merck Aktie News: Merck am Freitagvormittag gesucht

Notierung im Blick

Die Aktie von Merck gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,6 Prozent auf 106,30 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Merck nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 1,6 Prozent auf 106,30 EUR. Die Merck-Aktie zog in der Spitze bis auf 106,45 EUR an. Bei 105,30 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der Merck-Aktie belief sich zuletzt auf 11.311 Aktien.

Bei einem Wert von 177,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (31.08.2024). Der aktuelle Kurs der Merck-Aktie ist somit 66,51 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 100,70 EUR fiel das Papier am 07.08.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Merck-Aktie 5,27 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 erhielten Merck-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,28 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 157,43 EUR für die Merck-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Merck am 13.05.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,69 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,40 EUR je Aktie vermeldet. Merck hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,28 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,35 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Den erwarteten Gewinn je Merck-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 8,48 EUR fest.

