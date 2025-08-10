Merck Aktie News: Merck am Nachmittag freundlich

Kursverlauf

Die Aktie von Merck gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 108,55 EUR zu.

Die Merck-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 108,55 EUR. Kurzfristig markierte die Merck-Aktie bei 110,00 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 109,05 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 109.012 Merck-Aktien umgesetzt.

Am 31.08.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 177,00 EUR. Derzeit notiert die Merck-Aktie damit 38,67 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.08.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 100,70 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 7,23 Prozent könnte die Merck-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR an Merck-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,27 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 155,71 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Merck am 07.08.2025 vor. Merck hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,50 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,40 EUR je Aktie gewesen. Mit einem Umsatz von 5,26 Mrd. EUR, gegenüber 5,35 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 1,81 Prozent präsentiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 8,47 EUR je Aktie belaufen.

