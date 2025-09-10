Merck Aktie News: Merck gibt am Donnerstagmittag nach

Kursverlauf

Die Aktie von Merck gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Merck-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 107,35 EUR abwärts.

Die Merck-Aktie musste um 11:46 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,2 Prozent auf 107,35 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Merck-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 106,90 EUR aus. Bei 108,40 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 30.088 Merck-Aktien.

Am 13.09.2024 markierte das Papier bei 171,95 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Merck-Aktie liegt somit 37,57 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 100,70 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.08.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Merck-Aktie mit einem Verlust von 6,19 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Merck-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,27 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 148,71 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Merck am 07.08.2025. Das EPS lag bei 1,50 EUR. Im letzten Jahr hatte Merck einen Gewinn von 1,40 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz lag bei 5,26 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 1,81 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5,35 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

In der Merck-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 8,33 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

DAX 40-Titel Merck-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Merck-Investment von vor 5 Jahren verloren

DAX 40-Wert Merck-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Merck von vor 3 Jahren verloren

Merck-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im August