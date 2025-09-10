DAX23.667 +0,1%ESt505.382 +0,4%Top 10 Crypto16,10 +1,9%Dow45.491 -0,5%Nas21.886 ±0,0%Bitcoin97.590 +0,2%Euro1,1685 -0,1%Öl66,88 -1,1%Gold3.617 -0,7%
Heute im Fokus
Vor EZB-Entscheid: DAX etwas fester -- RENK baut Produktion um -- NVIDIA investiert in Quantencomputing-Startup -- Clara Technologies, Rheinmetall, HENSOLDT, Klarna, VW, SoftBank, Alibaba im Fokus
Top News
DAX vor EZB-Zinsentscheid volatil - Anleger unentschlossen - 100-Tage-Linie unterschritten DAX vor EZB-Zinsentscheid volatil - Anleger unentschlossen - 100-Tage-Linie unterschritten
Siemens Healthineers-Aktie im Minus - BofA rät aber weiter zum Kauf Siemens Healthineers-Aktie im Minus - BofA rät aber weiter zum Kauf
Kursverlauf

Merck Aktie News: Merck gibt am Donnerstagmittag nach

11.09.25 12:05 Uhr
Die Aktie von Merck gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Merck-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 107,35 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Merck KGaA
107,00 EUR -2,35 EUR -2,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Merck-Aktie musste um 11:46 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,2 Prozent auf 107,35 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Merck-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 106,90 EUR aus. Bei 108,40 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 30.088 Merck-Aktien.

Am 13.09.2024 markierte das Papier bei 171,95 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Merck-Aktie liegt somit 37,57 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 100,70 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.08.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Merck-Aktie mit einem Verlust von 6,19 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Merck-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,27 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 148,71 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Merck am 07.08.2025. Das EPS lag bei 1,50 EUR. Im letzten Jahr hatte Merck einen Gewinn von 1,40 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz lag bei 5,26 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 1,81 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5,35 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

In der Merck-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 8,33 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Merck KGaA

DatumMeistgelesen
