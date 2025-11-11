Merck Aktie News: Merck am Dienstagvormittag stärker
Die Aktie von Merck gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Merck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 110,10 EUR.
Um 09:07 Uhr stieg die Merck-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 110,10 EUR. Bei 110,15 EUR markierte die Merck-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 109,85 EUR. Zuletzt wechselten 7.040 Merck-Aktien den Besitzer.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 154,65 EUR. Dieser Kurs wurde am 28.01.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Merck-Aktie mit einem Kursplus von 40,46 Prozent wieder erreichen. Am 07.08.2025 gab der Anteilsschein bis auf 100,70 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 8,54 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Zuletzt erhielten Merck-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,30 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 147,29 EUR an.
Merck veröffentlichte am 07.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,50 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,40 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 1,81 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 5,35 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 5,26 Mrd. EUR.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 8,43 EUR je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.11.2025
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.2025
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.2025
|Merck Buy
|UBS AG
|29.10.2025
|Merck Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.2025
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
