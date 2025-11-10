Merck Aktie News: Merck am Nachmittag in Grün

Notierung im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Merck. Zuletzt ging es für das Merck-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 110,15 EUR.

Die Merck-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:51 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 110,15 EUR. Bei 111,00 EUR markierte die Merck-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 110,20 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 68.043 Merck-Aktien.

Am 28.01.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 154,65 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 40,40 Prozent könnte die Merck-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 100,70 EUR. Dieser Wert wurde am 07.08.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Merck-Aktie derzeit noch 8,58 Prozent Luft nach unten.

Merck-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,30 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Merck-Aktie bei 147,29 EUR.

Merck gewährte am 07.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,50 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Merck ein EPS von 1,40 EUR je Aktie vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1,81 Prozent auf 5,26 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,35 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Merck-Aktie in Höhe von 8,43 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

Investment-Tipp Merck-Aktie: JP Morgan Chase & Co. bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

DAX 40-Titel Merck-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Merck von vor 5 Jahren bedeutet

Oktober 2025: Die Expertenmeinungen zur Merck-Aktie