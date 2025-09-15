DAX23.627 -0,5%ESt505.435 -0,1%Top 10 Crypto16,03 +0,2%Dow45.883 +0,1%Nas22.349 +0,9%Bitcoin97.591 -0,5%Euro1,1815 +0,4%Öl67,75 +0,4%Gold3.698 +0,5%
Aktie im Fokus

Merck Aktie News: Merck zieht am Mittag an

16.09.25 12:06 Uhr
Merck Aktie News: Merck zieht am Mittag an

Die Aktie von Merck gehört am Dienstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Merck-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 107,65 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Merck KGaA
107,00 EUR -0,45 EUR -0,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Merck konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 107,65 EUR. Die Merck-Aktie zog in der Spitze bis auf 108,20 EUR an. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 106,75 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 24.589 Merck-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 170,85 EUR erreichte der Titel am 20.09.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Merck-Aktie 58,71 Prozent zulegen. Am 07.08.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 100,70 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 6,46 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,27 EUR, nach 2,20 EUR im Jahr 2024. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 148,71 EUR.

Am 07.08.2025 legte Merck die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,50 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,40 EUR je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1,81 Prozent auf 5,26 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,35 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Experten taxieren den Merck-Gewinn für das Jahr 2025 auf 8,33 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

Nachrichten zu Merck KGaA

Analysen zu Merck KGaA

DatumRatingAnalyst
12.09.2025Merck Market-PerformBernstein Research
25.08.2025Merck Market-PerformBernstein Research
19.08.2025Merck Equal WeightBarclays Capital
11.08.2025Merck BuyDeutsche Bank AG
11.08.2025Merck BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
11.08.2025Merck BuyDeutsche Bank AG
11.08.2025Merck BuyUBS AG
08.08.2025Merck BuyGoldman Sachs Group Inc.
08.08.2025Merck KaufenDZ BANK
08.08.2025Merck BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
12.09.2025Merck Market-PerformBernstein Research
25.08.2025Merck Market-PerformBernstein Research
19.08.2025Merck Equal WeightBarclays Capital
01.08.2025Merck Market-PerformBernstein Research
28.07.2025Merck Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
06.03.2023Merck VerkaufenDZ BANK
02.03.2023Merck SellGoldman Sachs Group Inc.
07.02.2023Merck SellGoldman Sachs Group Inc.
02.02.2023Merck VerkaufenDZ BANK
15.11.2022Merck SellGoldman Sachs Group Inc.

