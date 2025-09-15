Merck Aktie News: Merck zieht am Mittag an
Die Aktie von Merck gehört am Dienstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Merck-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 107,65 EUR zu.
Das Papier von Merck konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 107,65 EUR. Die Merck-Aktie zog in der Spitze bis auf 108,20 EUR an. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 106,75 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 24.589 Merck-Aktien umgesetzt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 170,85 EUR erreichte der Titel am 20.09.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Merck-Aktie 58,71 Prozent zulegen. Am 07.08.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 100,70 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 6,46 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,27 EUR, nach 2,20 EUR im Jahr 2024. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 148,71 EUR.
Am 07.08.2025 legte Merck die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,50 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,40 EUR je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1,81 Prozent auf 5,26 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,35 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Experten taxieren den Merck-Gewinn für das Jahr 2025 auf 8,33 EUR je Aktie.
Analysen zu Merck KGaA
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.09.2025
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
|25.08.2025
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
|19.08.2025
|Merck Equal Weight
|Barclays Capital
|11.08.2025
|Merck Buy
|Deutsche Bank AG
|11.08.2025
|Merck Buy
|UBS AG
