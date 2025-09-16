Merck Aktie News: Merck am Mittag freundlich
Die Aktie von Merck zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Merck-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 107,60 EUR.
Um 11:48 Uhr wies die Merck-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 107,60 EUR nach oben. Den Tageshöchststand markierte die Merck-Aktie bei 107,95 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 106,50 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 32.436 Merck-Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 20.09.2024 auf bis zu 170,85 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Merck-Aktie somit 37,02 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 100,70 EUR am 07.08.2025. Abschläge von 6,41 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Nachdem Merck seine Aktionäre 2024 mit 2,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,27 EUR je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Merck-Aktie bei 148,71 EUR.
Am 07.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,50 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,40 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 1,81 Prozent auf 5,26 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,35 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Merck-Aktie in Höhe von 8,33 EUR im Jahr 2025 aus.
