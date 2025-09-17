Merck Aktie News: Merck am Mittag stärker

Merck im Fokus

Die Aktie von Merck gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Merck-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,0 Prozent auf 109,75 EUR zu.

Die Merck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 2,0 Prozent im Plus bei 109,75 EUR. Bei 109,90 EUR erreichte die Merck-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 107,65 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 78.438 Merck-Aktien.

Bei 170,85 EUR markierte der Titel am 20.09.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Merck-Aktie damit 35,76 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 07.08.2025 auf bis zu 100,70 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 8,25 Prozent würde die Merck-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 2,20 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,27 EUR je Merck-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Merck-Aktie bei 148,71 EUR.

Merck veröffentlichte am 07.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,50 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Merck 1,40 EUR je Aktie verdient. Merck hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,26 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,35 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Von Analysten wird erwartet, dass Merck im Jahr 2025 8,33 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

DAX 40-Wert Merck-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Merck-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Investment-Tipp Merck-Aktie: Bernstein Research bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

DAX 40-Titel Merck-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Merck-Investment von vor 5 Jahren verloren