Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) gewinnt am Mittwochnachmittag an Boden

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,3 Prozent auf 588,00 USD.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,3 Prozent auf 588,00 USD zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bisher bei 589,51 USD. Bei 574,91 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 476.919 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt.

Am 15.02.2025 markierte das Papier bei 740,87 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 26,00 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Am 26.04.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 414,50 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 29,51 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2024 2,00 USD an Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,73 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wird bei 722,29 USD angegeben.

Meta Platforms (ex Facebook) veröffentlichte am 29.01.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 8,24 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 5,46 USD je Aktie generiert. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 48,39 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 20,63 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Meta Platforms (ex Facebook) einen Umsatz von 40,11 Mrd. USD eingefahren.

Meta Platforms (ex Facebook) wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 30.04.2025 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass Meta Platforms (ex Facebook) im Jahr 2025 25,16 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

