Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) verteuert sich am Nachmittag

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Meta Platforms (ex Facebook). Zuletzt ging es für das Meta Platforms (ex Facebook)-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 655,46 USD.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 655,46 USD. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 656,96 USD aus. Den Handelstag beging das Papier bei 656,00 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 1.308.525 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Bei 796,21 USD markierte der Titel am 16.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie derzeit noch 21,47 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 22.04.2025 Kursverluste bis auf 479,89 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 26,79 Prozent könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,00 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,88 USD belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 816,67 USD.

Am 29.10.2025 hat Meta Platforms (ex Facebook) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,05 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 6,03 USD je Aktie generiert. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 26,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 51,24 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 40,59 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 04.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 04.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 24,72 USD je Aktie in den Meta Platforms (ex Facebook)-Büchern.

