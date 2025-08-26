DAX24.046 -0,4%ESt505.393 +0,2%Top 10 Crypto16,00 +2,3%Dow45.596 +0,4%Nas21.583 +0,2%Bitcoin96.238 +0,1%Euro1,1633 -0,1%Öl67,86 +0,9%Gold3.394 ±0,0%
Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Investoren trennen sich am Abend vermehrt von Meta Platforms (ex Facebook)

27.08.25 20:24 Uhr
Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Investoren trennen sich am Abend vermehrt von Meta Platforms (ex Facebook)

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,0 Prozent auf 746,91 USD abwärts.

Meta Platforms (ex Facebook)
Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 746,91 USD. In der Spitze fiel die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 742,85 USD. Mit einem Wert von 753,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie belief sich zuletzt auf 1.018.084 Aktien.

Am 16.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 796,21 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,60 Prozent könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 22.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 479,89 USD ab. Abschläge von 35,75 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,76 USD. Im Vorjahr hatte Meta Platforms (ex Facebook) 2,00 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 837,83 USD.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Meta Platforms (ex Facebook) am 30.07.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 7,14 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Meta Platforms (ex Facebook) ein EPS von 5,16 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 47,52 Mrd. USD – ein Plus von 21,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Meta Platforms (ex Facebook) 39,07 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.10.2025 erfolgen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Meta Platforms (ex Facebook) ein EPS in Höhe von 28,21 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

