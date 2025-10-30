DAX24.113 -0,1%Est505.688 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,77 -4,0%Nas23.733 -0,9%Bitcoin93.100 -1,8%Euro1,1563 -0,4%Öl64,97 +0,1%Gold3.996 +1,3%
Notierung im Blick

Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Donnerstagnachmittag im Bärenmodus

30.10.25 16:08 Uhr
Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 12,4 Prozent auf 658,63 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Meta Platforms (ex Facebook)
584,30 EUR -15,70 EUR -2,62%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr ging es für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 12,4 Prozent auf 658,63 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 650,24 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 669,00 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 9.961.201 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Am 16.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 796,21 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 20,89 Prozent zulegen. Bei 479,89 USD fiel das Papier am 22.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 27,14 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,00 USD an Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,88 USD. Das durchschnittliche Kursziel der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wird bei 816,67 USD angegeben.

Am 30.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 7,14 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 5,16 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 21,61 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 47,52 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 39,07 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 04.02.2026 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Meta Platforms (ex Facebook)-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 04.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 27,27 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

Ausblick: Meta Platforms veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

US-Tech-Riesen steigern EU-Lobbyausgaben

Bildquellen: Meta

Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)

DatumMeistgelesen
Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)

DatumRatingAnalyst
13:56Meta Platforms (ex Facebook) BuyUBS AG
13:21Meta Platforms (ex Facebook) BuyJefferies & Company Inc.
12:01Meta Platforms (ex Facebook) OutperformRBC Capital Markets
11:56Meta Platforms (ex Facebook) OverweightJP Morgan Chase & Co.
18.09.2025Meta Platforms (ex Facebook) OverweightJP Morgan Chase & Co.
