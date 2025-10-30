Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) bricht am Donnerstagabend ein
Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 11,6 Prozent auf 664,81 USD nach.
Werte in diesem Artikel
Um 20:08 Uhr fiel die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 11,6 Prozent auf 664,81 USD ab. Bei 650,24 USD markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 669,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via NASDAQ 16.251.788 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 16.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 796,21 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 19,77 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 22.04.2025 Kursverluste bis auf 479,89 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 27,82 Prozent könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,88 USD, nach 2,00 USD im Jahr 2024. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 816,67 USD.
Am 30.07.2025 lud Meta Platforms (ex Facebook) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 7,14 USD. Im Vorjahresviertel waren 5,16 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 47,52 Mrd. USD gegenüber 39,07 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 04.02.2026 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 04.11.2026.
In der Meta Platforms (ex Facebook)-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 27,27 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie
Ausblick: Meta Platforms veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Der neue WhatsApp-Channel von finanzen.net ist da - jetzt abonnieren!
Übrigens: Meta Platforms (ex Facebook) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Meta Platforms (ex Facebook)
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Meta Platforms (ex Facebook)
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Meta
Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)
Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)
|Datum
|Rating
|Analyst
|13:56
|Meta Platforms (ex Facebook) Buy
|UBS AG
|13:21
|Meta Platforms (ex Facebook) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:01
|Meta Platforms (ex Facebook) Outperform
|RBC Capital Markets
|11:56
|Meta Platforms (ex Facebook) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.09.2025
|Meta Platforms (ex Facebook) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|13:56
|Meta Platforms (ex Facebook) Buy
|UBS AG
|13:21
|Meta Platforms (ex Facebook) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:01
|Meta Platforms (ex Facebook) Outperform
|RBC Capital Markets
|11:56
|Meta Platforms (ex Facebook) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.09.2025
|Meta Platforms (ex Facebook) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.02.2023
|Meta Platforms (ex Facebook) Halten
|DZ BANK
|27.10.2022
|Meta Platforms (ex Facebook) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.2022
|Meta Platforms (ex Facebook) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.07.2022
|Meta Platforms (ex Facebook) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.06.2022
|Meta Platforms (ex Facebook) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.05.2022
|Meta Platforms (ex Facebook) Hold
|HSBC
|05.12.2019
|Facebook Reduce
|HSBC
|31.01.2019
|Facebook Sell
|Pivotal Research Group
|31.10.2018
|Facebook Sell
|Pivotal Research Group
|12.10.2018
|Facebook Sell
|Pivotal Research Group
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Meta Platforms (ex Facebook) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen