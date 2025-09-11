Micron Technology Aktie News: S&P 500 Aktie Micron Technology präsentiert sich am Abend fester

Blick auf Micron Technology-Kurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Micron Technology. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 4,9 Prozent auf 157,96 USD zu.

Im NASDAQ-Handel gewannen die Micron Technology-Papiere um 20:08 Uhr 4,9 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die Micron Technology-Aktie bei 158,06 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 153,90 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 6.001.205 Micron Technology-Aktien den Besitzer.

Am 12.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 158,06 USD an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,06 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 61,57 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Micron Technology-Aktie 61,02 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,480 USD. Im Vorjahr hatte Micron Technology 0,460 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 136,67 USD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Micron Technology am 25.06.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,68 USD gegenüber 0,30 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 9,30 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,81 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Micron Technology wird am 23.09.2025 gerechnet. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Micron Technology rechnen Experten am 29.09.2026.

Experten taxieren den Micron Technology-Gewinn für das Jahr 2025 auf 8,02 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Micron Technology-Aktie

NVIDIA-Aktie vor Ausbruch? NVIDIA-Zulieferer SK Hynix sieht starkes Wachstumspotenzial im KI-Speichermarkt

NVIDIA-Aktie im KI-Boom: NVIDIA-Investment Enfabrica will Speicherpreise drastisch senken

Startschwierigkeiten bei Stargate: Wird der Hoffnungsbringer zu einer Gefahr für die Micron-Aktie?