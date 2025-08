Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Nachmittag mit Verlusten

So bewegt sich Microsoft

Die Aktie von Microsoft gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Microsoft-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 529,05 USD ab.

Die Microsoft-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr um 0,8 Prozent auf 529,05 USD nach. Die größten Abgaben verzeichnete die Microsoft-Aktie bis auf 529,00 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 535,17 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 1.228.519 Microsoft-Aktien den Besitzer.

Am 31.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 555,00 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Microsoft-Aktie derzeit noch 4,91 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 344,83 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Microsoft-Aktie derzeit noch 34,82 Prozent Luft nach unten.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 3,32 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,35 USD. Das durchschnittliche Kursziel der Microsoft-Aktie wird bei 606,00 USD angegeben.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Microsoft am 30.07.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 3,65 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,95 USD je Aktie generiert. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 76,44 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 18,10 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Microsoft einen Umsatz von 64,73 Mrd. USD eingefahren.

Microsoft dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2026 voraussichtlich am 28.10.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Microsoft im Jahr 2026 15,44 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Microsoft-Aktie

NVIDIA-Aktie und Super Micro überholt? Darum ist Palantir 2025 der Star im S&P 500

Microsoft-Aktie mit Rekordhoch: Microsoft kann Umsatz- und Gewinnerwartungen deutlich schlagen

Trading Idee: Microsoft explodiert nach Quartalszahlen, vorbörslich +8 Prozent